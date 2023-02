Incidente sulla A14 | morti il padre e due bambini Ferito un adolescente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Gravissimosull’autostrada A14. Tre vittime tra cui une due figli minorenni – un bambino e una bambina -, e un terzo figlio. L’stradale è avvenuto in direzione nord sull’A14 nella Galleria Castello a Grottammare (Ascoli Piceno). Nei pressi di un cantiere segnalato si sono scontrate un’auto a noleggio, proveniente dall’Abruzzo, su cui viaggiavano le vittime e il ragazzino trasportato all’ospedale di Torrette (Ancona), e un tir il cui conducente è rimasto illeso. Sul posto sono interventi sanitari, vigili del fuoco, Polizia stradale e personale Anas per i soccorsi e per stabilire la dinamica dell’. Foto di archivio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.