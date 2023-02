Incidente in A14 | muore il tennista paralimpico Andrea Silvestrone e due dei suoi figli

(Di sabato 4 febbraio 2023) Un tragico incidete si è verificato oggi, 3 febbraio 2023, sull’A14 nella Galleria Castello a Grottammare (provincia di Ascoli Piceno). Nello scontro tra un auto e un tir sono rimaste uccise tre persone: un padre e dueminorenni (un bambino e una bambina), ferito un terzoadolescente. Secondo quanto ricostruito, nei pressi di un cantiere segnalato si sono scontrate un’auto a noleggio, proveniente dall’Abruzzo, su cui viaggiavano le vittime e il bimbo trasportato all’ospedale di Torrette (Ancona), e un tir il cui conducente è rimasto illeso. Sul posto sanitari, vigili del fuoco, Polizia stradale e personale Anas. Le vittime sono, 49enne atleta affetto da sclerosi multipla, giocatore di tennis in carrozzina, e due deitre. Lo scontro è avvenuto ...

