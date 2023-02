Incidente galleria A14 a Grottammare | morti Andrea Silvestrone | atleta paralimpico | e due figli Grave il terzo

- - > Ansa . Un tragicostradale è avvenuto questa mattina nellaCastello a Grottammare (Ascoli Piceno) sull'autostrada A14, in direzione Bologna: l'impatto all'altezza del km 300, in corrispondenza di un ...Andrea Silvestrone morto nell', chi è Separato dalla moglie, in auto c'erano i suoi tre figli di 8, 12 e 14 anni. Nello schianto insono morti il maschietto di 8 anni e la ragazza ...

Ascoli Piceno, incidente in galleria in A14: morti papà e due bambini TGCOM

Incidente in galleria in A14 a Grottammare: morti l'atleta paraplegico Andrea Silvestrone e due bimbi Fanpage.it

Incidente galleria A14 a Grottammare: morti Andrea Silvestrone, atleta paralimpico, e due figli. Grave il terz ilmessaggero.it

Incidente in galleria sulla A14, tre vittime e un ferito L'Unione Sarda.it

Grottammare, incidente sulla A14: morti il tennista paralimpico Andrea Silvestrone e i suoi due figli Corriere della Sera

Dramma sull’autostrada A14, nelle Marche. Sono morti in un incidente, a Grottammare, nelle Marche, un atleta paralimpico e due dei suoi figli, di 8 e 14 anni. Un terzo bimbo, di 12 anni, è ricoverato ...13.23 Marche, incidente in A14: tre i morti E' di tre morti e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina all'interno della galleria Castello dell'A14, nei pressi di G ...