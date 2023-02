L'è avvenuto22.30 in viale Angelico tra due mezzi delle linee 32 e 69. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la Polizia di Roma Capitale.FOTOGALLERY Ansa/LaPresse/Social Network Continua gallery %s Foto rimanenti Cronacastradaleporte di Roma, chi sono le 5 vittime Sei giovani viaggiavano su una Fiat 500 che si è ...

Taranto, due donne e un uomo muoiono in uno scontro frontale C’è anche un ferito in condizioni gravi Corriere del Mezzogiorno

Terribile incidente tra auto e furgone sulla statale, 3 morti e un ferito ... Fanpage.it

Terribile incidente stradale, tre morti e un ferito gravissimo quotidianodipuglia.it

Incidente alle porte di Roma, auto contro un albero: feriti 5 ragazzi tra 16 e 22 anni, 4 sono gravi leggo.it

Ancora sangue sulle strade nel Lazio, incidente nella notte: gravi 5 ... Fanpage.it

Roma, ancora un incidente stradale alle porte della Capitale: 5 ragazzi (tra 16 e 22 anni) sono rimasti feriti, quattro in modo grave, nello schianto avvenuto nell'auto sulla ...Ancora sangue sulle strade di Roma. Cinque ragazzi sono rimasti feriti, quattro in modo grave, in un incidente stradale avvenuto stanotte sulla via Tiberina a Fiano Romano, comune alle porte ...