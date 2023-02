(Di sabato 4 febbraio 2023) Ancora una tragedia sulle strade di Roma. Cinquerimasti, quattro in modo grave, in unstradale avvenuto stanotte sulla via Tiberina all'altezza del civico...

Cinque ragazzi sono rimati feriti, quattro in modo grave, in unstradale avvenuto la scorsa notte sulla via Tiberina aRomano, comune alle porte di Roma. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, poco dopo le 3 un'auto con a bordo 5 ragazzi, ...Nella notte anche la via Tiberina, all'altezza diRomano, vicino a Roma, è stata teatro di un gravestradale: un'auto è andata a sbattere contro un grosso albero. Feriti i cinque ...

Incidente a Fiano Romano, auto si schianta contro un albero: feriti 5 giovani, 4 sono in gravi condizioni Virgilio Notizie

Auto si schianta contro un albero: quattro ragazzi in codice rosso RomaToday

Incidente a Fiano Romano, auto finisce contro un albero: feriti 5 ragazzi tra i 16 e i 22 anni, 4 sono gravi ilmessaggero.it

L'auto si schianta contro un albero: gravi quattro giovani tra i 16 e i 22 anni Today.it

Incidente Roma, auto contro albero: gravi 4 giovani Adnkronos

Nuovo incidente stradale nei pressi di Roma. Questa notte, intorno alle 3, a Fiano Romano un'auto si è schiantata contro un grande albero su via ...A bordo dell'auto viaggiavano 5 giovani - di età compresa tra i 16 e i 23 anni - 4 dei quali sono stati ricoverati in codice rosso.