Inchiesta Juve Primavera | dura replica di Moggi | “Chiné non può vietarmelo!”

(Di sabato 4 febbraio 2023) La risposta alle accuse. Non è stata affatto gradita la presenza a bordocampo dell’ex dirigente dellantus Lucianonte la partita Napoli-ntus valevole per il campionatodello scorso 14 di gennaio. La Procura della FIGC ha infatti aperto una seguito della vicenda, poichéè di fatto radiato, e quindi impossibilitato a vita ad avere contatti con qualsiasi rango o categoria della Federazione calcio.ha voluto così rispondere alle accuse rilasciando alcune dichiarazioni a LaPresse: “Abito a Napoli e ho letto che c’era questa partita tra Napoli entus. Sono andato a Cercola insieme a due amici, che sono testimoni e che citerò, e siccome non sono pratico del campo ho chiesto ...

La vicenda Juventus ha aperto il vaso di Pandora, con l'Prisma e ... Il riferimento è anche alle parole di Salvini: 'Solo con lasi è entrati a gamba tesa, strano. ...4 Luciano Moggi non ci sta. L'ex dirigente della Juventus risponde alle accuse e all'aperta dalla Procura Figc per via della sua presenza a bordocampo durante il match tra Napoli edel campionato Primavera : 'Abito a Napoli e ho letto che c'era questa partita tra Napoli ...

Luciano Moggi risponde alle accuse e all'inchiesta aperta dalla Procura FIGC per via della sua presenza - da radiato - a bordocampo per la partita Napoli-Juventus del campionato Primavera. Lo fa ...