“Incentivi al merito e più assunzioni” Zangrillo riorganizzerà la pubblica amministrazione

(Di sabato 4 febbraio 2023) La messa a terra del Pnrr, dove lasvolge un ruolo fondamentale. E ancora la semplificazione e la sinergia tra i territori. Il Tempo affronta tutto questo in un colloquio con il ministro alla Pa, Paolo. Ministro, l'ultimo sondaggio della Fpa certifica che per il 64% degli intervistati laè un «datore di lavoro attrattivo». È la vecchia seduzione del posto fisso? «Credo ci sia molto di più. Il rapporto indica una netta inversione di tendenza, la Pa è riconosciuta come un organismo attrattivo. Il lavoro che stiamo portando avanti, anche sotto il profilo del reclutamento, sta dando i suoi frutti: il 29% dei giovani intervistati tra i 18 e 34 anni considera laun'opportunità. Un segnale ...