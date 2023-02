In serie B esordio di due vecchie star del calcio | Nainggolan fa due magie | Zarate una comparsata

Leggi su open.online

(Di sabato 4 febbraio 2023) Sono tornati in campo in Italia duedel, questa volta però inB ed entrambi a lottare per non retrocedere: Mauronel Cosenza ultimo in classifica e Radjanella Spal allenata dal suo amico Daniele De Rossi che ha solo due punti in più. Entrambi presi in extremis al mercato di gennaio, sono entrati nel secondo tempo della partita nella giornata di sabato 4 febbraio. La sorpresa- se così si può dire- è stata proprio quella di, soprannominato Ninja, che entrato solo a secondo tempo iniziato quando ormai il risultato era compromesso e la Spal sotto di tre goal con il Bari, ha guidato il tentativo di rimonta non riuscito per un soffio. Scartando tre avversari, ha fornito l’assist decisivo pennellando un cross sulla ...