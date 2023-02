L'appello dell'Ma per l'Colucci le difficoltà restano. 'Abbiamo chiesto nuovo personale perché come azienda siamo in crescita - spiega Colucci - . Abbiamo un forte aumento ...fino a 2mila euro al mese, ma non trova personale: 'Abbiamo bisogno di autisti' Cuneo fiscale, l'effetto sugli stipendi: come cambia la busta paga (da questo mese) e chi prenderà ...

Imprenditore offre fino a 2mila euro al mese, ma non trova personale: «Abbiamo bisogno di autisti» ilmessaggero.it

Imprenditore offre 2mila euro al mese, arrivano 300 curriculum: ma hanno tutti più di 50 anni ilmessaggero.it

Imprenditore offre fino a 2mila euro al mese ma non trova personale: “Nessuno risponde all’offerta di lavoro” Internapoli

Imprenditore offre 2mila euro al mese, arrivano 300 curriculum: ma hanno tutti più di 50 anni ilgazzettino.it

Imprenditore offre fino a 2mila euro al mese, ma non trova personale Today.it

"Con il clima di concorrenza spietata le piccole aziende devono investire parecchio tempo, denaro e persone per combattere i propri avversari..." - dal blog di V. Imperatore ...Aveva bisogno di nuova manodopera da assumere: autisti ma anche meccanici, elettricisti e carpentieri, oltre che manovali generici per le operazioni di carico. La Plastic Puglia, azienda ...