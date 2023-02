Il Venezia ha una punta | il Benevento no | Strega penultima | persa la gara e la faccia

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAvere un attaccante d’area di rigore, capace di buttarla dentro alla prima vera occasione e di ripulire una quantità innumerevole di palloni sporchi fa la differenza in qualsiasi categoria. Tra, la discrepanza si chiama Joel Julius Pohjanpalo, uno che ha trascorsi nel Bayer Leverkusen. La fortuna dei lagunari è di poterlo ancora avere a disposizione dopo il rivoluzionario mercato di gennaio, il torto dei giallorossi è non aver pensato di colmare una lacuna apparsa evidente. Non deve stupire, allora, che anche ilpiazzi la propria bandiera al “Ciro Vigorito”, diventato ormai terra di conquista. La formazione di Vanoli, senza strafare, si porta a casa tre punti, scavalca lae la spedisce inposizione in classifica. Ogni partita, ...

Al momento è da dimenticare la prima esperienza dell'ex Pallone d'oro supanchina italiana. La squadra campana ha perso (in casa) anche contro ilultimo in classifica e adesso i sanniti ...

Giotto alla Biennale di Venezia in qualità di Colore ufficiale della 14. Edizione del Carnevale internazionale dei ragazzi, in programma dall'11 al 19 febbraio. Laboratori e giochi per vivere appieno ...