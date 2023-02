Il valore del tempo

Leggi su linkiesta

(Di sabato 4 febbraio 2023) L’emozione palpabile di duecentosettanta giovani riuniti a quattordici tavoli di lavoro per delineare il futuro dell’enogastronomia italiana è ancora fresca nei nostri ricordi. Il 5 Ottobre 2022 al Teatro Franco Parenti è nato un movimento eclettico, concreto, etico e responsabile. E non potevamo certo lasciarlo senza voce. È per questo che siamo di nuovo qui, al lavoro sulla seconda edizione di quello che è stato un innovativo e dirompente nuovo modo di discutere e di condividere idee e progetti, problemi e opportunità di un settore in costante e continua evoluzione, che ha bisogno di momenti di incontro e confronto dai quali trarre energia e delineare nuovi obiettivi. La meta è a soli tre mesi: la seconda edizione del Gastronomika Festival sarà infatti a Maggio, e coinvolgeremo i professionisti del cibo e del vino, ma anche della pizzeria e della pasticceria, della mixology e ...