Il Rifugio Mirtillo | un punto d’incontro fra Carona e Foppolo

Leggi su bergamonews

(Di sabato 4 febbraio 2023). Il nome può apparire curioso, eppure ilappare come un vero e proprio paradiso per gli sciatori e più in generale gli amanti della montagna. Posizionata lungo il versante orientale della Val Carisole a 1979 metri d’altezza, la struttura ricettiva svolge il ruolo da tramite fra le stazioni sciistiche diconsentendo a tutti di godersi la montagna anche durante l’inverno. Raggiungibile anche attraverso l’ausilio delle vicine seggiovie, l’edificio rappresenta una meta comoda anche per gli escursionisti che hanno la possibilità di trovare una meta che consenta loro di osservare con attenzione le vette innevate delle Orobie, ma al tempo stesso di trovare un comodo appoggio nelle giornate più fredde. Così come per alcune delle località più amate dagli appassionati di ...