Il Pentagono | c’è un secondo pallone-spia cinese sui cieli dell’America Latina

Leggi su open.online

(Di sabato 4 febbraio 2023) Un, che sta sorvolando l’Americaè stato individuato dal. «Abbiamo ricevuto segnalazioni che un altroè in transito sui», ha detto il generale Pat Ryder alla Cnn. Non è chiaro esattamente quale paese latino-americano stia sorvolando ildi Pechino. Ma, stando alle segnalazioni del, non sarebbe diretto verso gli Stati Uniti. Il capo della diplomazia del Partito comunistaWang Yi ha intanto detto che la Cina e gli Stati Uniti «devono rimanere concentrati, comunicare in modo tempestivo, evitare giudizi errati e gestire le ...