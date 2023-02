Il Paradiso delle Signore | spoiler | Marcello socio del Circolo? Decide Ludovica

(Di sabato 4 febbraio 2023) La vita diBarbieri continuerà a cambiare in modo repentino ad. Stando aglidella soap opera di Rai 1, infatti, il giovane barman riceverà un'offerta inaspettatamente da parte di Adelaide che potrebbe finalmente assicurargli quel posto nell'alta società che sogna da tempo., di recente, è entrato nelle grazie della Contessa che ha deciso di aiutarlo a riconquistare. Per centrare questo obiettivo, la donna ha finanziato gli studi di Barbieri in Svizzera e lo ha introdotto nel mondo dell'alta finanza milanese. Con il ritorno della Brancia, che era partita per una vacanza con Ferdinando Torrebruna, il giovane ha provato a riavvicinarsi a lei, ma, durante una serata al, ha sferrato un ...

IlSignore aprirà il magazzino, eccezionalmente, anche nella giornata di sabato 11 febbraio alle 15:10.

Da quando Umberto (Roberto Farnesi) si è messo in affari contro Adelaide (Vanessa Gravina) e ha acquistato Palazzo Andreani, è molto criptico nei ...