Il Papa | sporcatevi le mani per aiutare la gente che soffre 

(Di sabato 4 febbraio 2023) AGI - Sporcarsi leperil popolo che soffre. È il forte appello rivolto daFrancesco ai vescovi e ai sacerdoti riuniti nella cattedrale di Santa Teresa di Giuba, capitale della repubblica del Sud Sudan, sconvolta da una guerra civile che in un decennio ha fatto 400mila morti. Intercedere per il popolo, ha detto il Pontefice, "non vuol dire semplicemente 'pregare per qualcuno, come spesso pensiamo. Etimologicamente significa 'fare un passo in mezzo, scendere per mettersi in mezzo al popolo, 'farsi ponti' che lo collegano a Dio". Ecco che ai Pastori, "è richiesto di sviluppare proprio quest'arte di 'camminare in mezzo: in mezzo alle sofferenze e alle lacrime, in mezzo alla fame di Dio e alla sete di amore dei fratelli e delle sorelle". "Il nostro primo dovere - ha sottolineato Francesco - non è quello di essere ...