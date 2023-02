Il Papa in Sud Sudan | non si resti neutrali davanti a ingiustizie

Papa Francesco in Sud Sudan: «Vengo come pellegrino di pace» Avvenire

Il Papa ai religiosi del Sud Sudan: "Alzate la voce contro le ingiustizie" TGCOM

Papa in Sud Sudan: 'Qui pellegrino di pace e riconciliazione' Agenzia ANSA

Papa Francesco: "Basta sangue in Sud Sudan, scorra il fiume della pace" AGI - Agenzia Italia

Papa in Sud Sudan, l'arrivo all'aeroporto di Giuba - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il vescovo della diocesi di Rumbek è arrivato nella capitale a piedi, nonostante un anno e mezzo fa gli abbiano sparato alle gambe con il fucile. Nel pellegrinaggio lo hanno seguito in più di cento ...