Il pallone spia cinese abbattuto su ordine di Biden

(Di sabato 4 febbraio 2023) Alla fine è stato fatto quello che era previsto, ma in condizioni di sicurezza. Gli Usa hannoilche ha sorvolato i cieli nazionali e poi ha raggiunto l'Oceano Atlantico. ...

Cina: con Russia fiducia politica reciproca sempre più profonda L'accusa di Pechino: un mezzo per diffamarci Secondocinese sull'America Latina 2023 - 02 - 04 21:43:46 Austin: ilcercava di spiare i nostri siti strategici 'Il, che era usato dalla Cina nel tentativo di spiare siti ...Alla fine è stato fatto quello che era previsto, ma in condizioni di sicurezza. Gli Usa hanno abbattuto ilcinese che ha sorvolato i cieli nazionali e poi ha raggiunto l'Oceano Atlantico. Subito dopo sono state avviate le operazioni per recuperarne i detriti. L'ordine è arrivato direttamente ...

Appena l'aeromobile è entrato sopra l'Oceano Atlantico si è deciso di abbatterlo ed è stato un caccia a portare a termine l'operazione ...Il pallone spia che ha sorvolato gli Stati Uniti è stato abbattuto in mare. La tensione tra Cina e Usa continua a salire dopo il rinvio della visita di Blinken ...