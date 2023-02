Il ‘padre' di Spreco Zero | Quattro consigli per non buttare il cibo

Leggi su agi

(Di sabato 4 febbraio 2023) AGI - “Spingiamo noi il carrello della spesa” sordi, quindi, al richiamo delle offerte sugli scaffali; “compriamo solo quello che pensiamo di consumare” fedeli a una lista della spesa programmata; “non utilizziamo il frigorifero come uno ripostiglio di alimenti”; “solo raccolta differenziata”: sono idi Andrea Segrè, ideatore della Giornata nazionale di prevenzione delloalimentare interpellato dall'AGI alla vigilia della decima edizione. Fondatore di Last Minute Market (spin off accreditato dell'Università di Bologna), ideatore della campagnae direttore scientifico dell'Osservatorio Waste Watcher International on Food and Sustainability, Segré interpreta (da anni) la lotta allacome una missione. Proprio il ‘suo' Osservatorio è la bussola ...