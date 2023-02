Il MAXXI espone le visioni lente di Bob Dylan

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Quando la pandemia da Covid-19 ha iniziato in ogni angolo del Pianeta a dilatare il tempo e a rinviare i concerti, abbiamo tutti (o quasi) ripescato le foto e i video dei live a cui avevamo partecipato in passato. Le immagini hanno avuto il potere terapeutico di farci riavvolgere il nastro, e quel salto all’indietro ci ha permesso di rivivere momenti magici. Un’operazione un po’ folle, un forma di micro-mania, un modo per blindarsi un attimo in un barlume di normalità, un placebo alla confusione che sostava vorticosa nella testa. In quel surreale momento storico, le pagine dei giornali venivano quotidianamente infarcite da notizie su come i personaggi noti al grande pubblico impiegavano il tempo del lockdown. Abbiamo così appreso che Bobaveva nuovamente preso in mano i pennelli, con l’intenzione di dipingere una serie di paesaggi su tela. Al desiderio di ...