Il Manchester United persa ad Ansu Fati del Barcellona | i dettagli

(Di sabato 4 febbraio 2023), attaccante del, è un obiettivo delper il prossimo mercato estivo. I, attaccante del, è un obiettivo delper il prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato da As, il 20enne spagnolo sarebbe finito nel mirino dei Red Devils per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primoe PSG sono pronti a contendersi Victor Osimhen , capocannoniere del campionato italiano e centravanti del Napoli, in vista del prossimo mercato estivo. Lo riporta ESPN .Commenta per primo Rimane incerto il futuro per Mason Greenwood al. L'attaccante è in uscita dai Red Devils e secondo quanto riporta il Sun , il giocatore inglese di origini giamaicane sta pensando alla Cina per riprendere la sua carriera.

Manchester United-Crystal Palace, Premier League: formazioni, pronostici Il Veggente

Back To The Future: Manchester United - Crystal Palace SNAI Sportnews

Manchester United, il teenager Garnacho ha conquistato tutti: intesa per il rinnovo fino al 2028 TUTTO mercato WEB

Ansu Fati, attaccante 20enne di assoluto talento, sta attirando le attenzioni del calcio inglese. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di AS, il calciatore del Barcellona sarebbe finito nel ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...