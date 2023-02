Il Lecce espugna lo Zini | 2-0 alla Cremonese

(Di sabato 4 febbraio 2023) Dopo quattro turni di astinenza e a distanza di un mese esatto dal successo interno con la Lazio, iltorna a sorridere battendo a domicilio la. Allofinisce 2-0 grazie alle reti di Baschirotto e Strefezza nella ripresa, che condannano la squadra di Brdini, reduce dall'impresa in Coppa Italia con la Roma, al 13 ko in campionato e a un'ultima posizione in classifica che si fa sempre più preoccupante. I salentini di Baroni, invece, salgono a 23 punti portandosi momentaneamente a +10 sulla zona retrocessione. Non succede molto in un primo tempo molto equilibrato e combattuto, all'interno del quale però non si registrano clamorose occasioni da gol. Gli ospiti partono in maniera un po' più convinta e spaventano subito Carnesecchi con una conclusione imprecisa di Colombo, mentre la risposta dei ...

Si prosegue ancora sul filo dell'equilibrio ma al 13 ilpassa in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner, parte il cross di Hjulmand in area per l'ex Baschirotto che stacca di testa e fulmina ...Ad inizio ripresa arriva subito un'occasione per parte con Vasquez e Colombo, poi al 58' ci pensa Baschirotto a rompere l'equilibrio portando avanti il, grazie ad un bel colpo di testa su cross ...

Due ex affondano la Cremonese sempre più ancorata all'ultimo posto in classifica e sempre senza successi. Baschirotto e Strefezza regalano la vittoria al Lecce che ritrova i tre… Leggi ...