Il gruppo Siemens accetta una clausola per boicottare Israele pur di assicurarsi una commessa in Turchia

(Di sabato 4 febbraio 2023) Un consorzio tra la tedescae la consociata turca Sanayi ve Ticaret A? (nota anche comeTürkiye) ha vinto nell’aprile 2018 l’appalto delle ferrovie turche Tcdd per la consegna di dieci treni ad alta velocità. Unada oltre 340 milioni di euro, esteso poi nel 2019 a dodici treni. L’accordo include manutenzione, riparazione e pulizia per tre anni. Ilaveva già siglato nel 2013 un primo contratto per la consegna di un convoglio “Velaro” ad alta velocità, e poi ancora per altri sei treni ad otto carrozze. L’ultimo affare ha tuttavia ora ripercussioni che trascendono l’aspetto finanziario, come rileva l’emittente tedesca Swr. Come condizione per la concessione dell’appalto è stata infatti proposta la sottoscrizione di un accordo di boicottaggio di ...