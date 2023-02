Il grillismo della destra al governo aiuta (per una volta) l'opposizione a non litigare

Leggi su linkiesta

(Di sabato 4 febbraio 2023) In un indimenticabile video dell’epoca delRenzi si vede a Montecitorio Paola Taverna dare bellamente dei «mafiosi» ai deputati del Partito democratico, che appunto era il principale partito di: pochi giorni fa sempre alla Camera dei Deputati ha fatto la stessa cosa Giovanni Donzelli, ancora contro i deputati del Partito democratico, ora al. C’è in effetti delnel giovane rampante di Fratelli d’Italia. Ma il punto non è lui, perché gli stessi insulti, pur conditi da un retorico punto interrogativo, sono stati ripetuti da altri «bravi ragazzi» di Fratelli d’Italia: il tema è evidentemente di politica generale. Come ha notato Claudio Martelli, una delle persone che in Italia capisce di più di politica, «non si era ancora visto dalla nascitaRepubblica un ...