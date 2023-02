Il dolce martirio di Sant'Agata. Viaggio a Catania

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 4 febbraio 2023) Solo il Covid-19, in Sicilia, poteva fermare una delle feste religiose più importanti del mondo, ma solo per poco. Sono oltre un milione i fedeli e i visitatori che, nelle giornate del 3, 4 e 5 di febbraio, attraversano le strade della città diripercorrendo le tappe e i luoghi simbolo della vita di, martirizzata nel 251 d.C. dal proconsole romano Quinziano, per aver rinnegato il suo amore per devozione. Da allora è patrona locale amatissima. Il tre febbraio, tra via Etnea addobbata con archi luminosi, la gastronomia tipica della festa - banchetti di torrone, olivette verdi difatte con la pasta di mandorla e cedri salati - si sono aperte le celebrazioni. Quattordici candelore di legno intagliato rappresentanti arti e mestieri si sono innalzate al cielo, sulle possenti spalle dei portatori, pronti a ...