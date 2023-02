Il caso Cospito mette in evidenza le aporie della sinistra | divisa tra lotta e giustizia

(Di sabato 4 febbraio 2023) La vicenda dell’anarchicoè materia di interpretazione delle norme del diritto ed è bene che sia trattata dai giudici e dal Ministero; però solleva alcuni interrogativi di interesse generale che in un paese democratico investono tutti i cittadini. Non mi riferisco qui alla visita del parlamentari del Pd: che i parlamentari vistino le carceri e parlino coi detenuti è una garanzia di democrazia del paese, anche se tra i detenuti ci sono mafiosi e assassini. Il problema che mi sembra più interessante e importante è quello del complicato rapporto tra, che alla stragrande maggioranza del pubblico arriva in modo confuso. Cominciando dall’ovvio: l’anarchia è partegalassia storica, ed ha un ...

Prima di tutto, smuove le risorse più facili da prendere, come il glucosio liberato dal fegato", spiega la dottoressa specificando di parlare in generale e di non aver valutato ilnello ...Foto di copertina: ANSA/FABIO CIMAGLIA - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante l'informativa urgente suldel Ministro della Giustizia Carlo Nordio alla Camera dei Deputati

Caso Cospito, scorta anche per Donzelli, la decisione del Viminale dopo aver assegnato la tutela ai… Il Fatto Quotidiano

"Meloni sembra complice di Donzelli e Delmastro", "Impicchiamoli in piazza": Fittipaldi-Borgonovo sul caso Cospito La7

Sul caso Cospito Meloni continua con la strategia della tensione Domani

Caso Cospito, Myrta Merlino allo studente occupante: "Attenti con le parole, sono dispiaciuta" La7

Il caso Cospito è il fallimento del movimento anarchico Domani

Caso Cospito, per Tajani è in corso un attacco allo stato italiano portato da un'internazionale anarchica che colpisce in patria ed all'estero ...Bologna, 4 febbraio 2023 – Una nuova occupazione dei collettivi a Bologna è stata annunciata tramite il canale Telegram “Infestazioni”. Il collettivo, di cui fanno parte alcuni membri di XM24, hanno o ...