Il boss della ' Ndrangheta arrestato in una pizzeria in Francia

(Di sabato 4 febbraio 2023) AGI - Il killer italiano Edgardo Greco, condannato e ritenuto dall'Interpol un appartenente a una delle organizzazioni mafiose più potenti, la 'calabrese, “è stato scoperto a lavorare come pizzaiolo in un ristorante dopo 16 anni di latitanza”, scrive il Guardian di Londra. È accaduto lo scorso giovedì 2 febbraio nella città francese di Saint-Etienne e l'uomo, 63 anni e sotto falso nome, è stato subito. Descritto dall'Interpol come un "pericoloso latitante", Greco era ricercato in Italia per scontare l'ergastolo per gli omicidi di Stefano e Giuseppe Bartolomeo e anche per il tentato omicidio di Emiliano Mosciaro nell'ambito di una guerra di mafia tra cosche che ha contrassegnato i primi anni '90. “I fratelli Bartolomeo sono stati picchiati a morte con sbarre di ferro in un magazzino di pesce nel gennaio 1991”, ha dichiarato la ...