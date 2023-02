Ibanez e Abraham a segno | la Roma mette ko l’Empoli

(Di sabato 4 febbraio 2023)– Lasi impone 2-0 all’Olimpico sull’ Empoli grazie all’uno-due nei primi minuti di partita con le reti didi testa su corner calciato da Dybala e riscatta la sconfitta in Coppa Italia con la Cremonese. I giallorossi, grazie a questo successo, salgono a 40 punti agganciando momentaneamente l’Inter al secondo posto in classifica. Così in campo Per la sfida con i toscani Mourinho in avanti schiera i titolarissimi Dybala e Pellegrini a supporto di. In porta Rui Patricio, con Mancini, Smalling ea completare la difesa. A centrocampo spazio a Cristante e Matic. El Shaarawy e Zalewski laterali a tutta fascia. Mentre l’ Empoli di Zanetti schiera con Satriano e Caputo in attacco, dietro a loro Baldanzi. La partenza dellaè ...

Bastano due gol nei primi minuti di, i migliori in campo nella Roma, per piegare l'Empoli. Per i toscani bene Vicario, non sufficienti Caputo e Satriano in avanti. I migliori e i peggiori del match: tutti i votiDopo due minuti calcia un angolo perfetto che va sulla testa die mette la gara in discesa. Ci prende gusto e trova la seconda magia per. Una Joya che non andrebbe negata mai a chi ...

