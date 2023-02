I vigili non lavorano per strada | e allora i loro gabbiotti diventano pezzi d’arte

(Di sabato 4 febbraio 2023) Sono idi riparo deiurbani. Che vengono sempre meno utilizzati. E così, invece di eliminarli, il Campidoglio ha deciso di trasformarli opere. Così è nato Cabin Art, progetto artistico di rigenerazione urbana per trasformare 6deiin street art. Di queste strutture in città se ne contano 108 e risalgono agli anni ‘90, nati per dare riparo dalle intemperie alla polizia locale. Negli ultimi anni, però, ne vengono utilizzati solo una quindicina. Perché? Da una parte c’è la cattiva manutenzione: molti sono obsoleti, senza riscaldamento o aria condizionata, o sono stati oggetto di atti vandalici. Dall’altra, c’è che iinsono sempre meno: al momento il corpo è composto da circa 5.700 unità, di cui più della metà ...

Per luic'è stato più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti idel fuoco per il recupero del mezzo e l'ambulanza del 118. Presente la Polstrada di Varallo per i rilievi del caso. Ancora ...Sono dovuti intervenire idel Fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere mentre i Carabinieri ... Apparentemente, quella strada è un rettilineo, ma è piena di insidie eha le corsie d'emergenza.

Il video di Suat, il dj influencer che deride i vigili romani "Sono soltanto dei corrotti e non parlano l'ing… Repubblica Roma

"I vigili urbani dell'Unione rischiano ulteriori tagli" il Resto del Carlino

Vigili “inidonei”, a Roma per uno su sei niente turni in strada o nel traffico RomaToday

VICENZA | VIGILI IN STATO DI AGITAZIONE: «PER L’A CCORDO BISOGNA ASPETTARE APRILE» Rete Veneta

A Roma è cominciata la pacchia delle multe stradali: «I vigili non ... Open

Gianluca Sollazzo Lungomare blindato e al via i controlli interforze. Richiesti nei giorni scorsi dal sindaco, Vincenzo Napoli, e dall'assessore alla sicurezza, Claudio Tringali, prendono il ...Cabin Art è un progetto artistico di rigenerazione urbana per trasformare sei delle vecchie strutture in street art. Al bando di concorso hanno partecipato 608 artisti under 35: "Roma è partita tardi, ...