I giorni terribili della Shoah nel racconto di Lello Dell’Ariccia agli studenti

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Questa foto di mia cugina Ada, morta a sette anni nel campo di Auschwitz, rappresenta tutti i bambini scomparsi nelle guerre e nelle tragedie del mondo, ed anche il piccolo siriano Aylan Curdi, trovato senza vita su una spiaggia del Mediterraneo. Non possiamo e non dobbiamo dimenticare la, perché senza una memoria, non ci può essere un futuro, che, per voi ragazzi deve essere migliore di quello che abbiamo avuto noi. Oggi il razzismo esiste ancora ed è presente nelle varie forme di sopraffazione e violenza”. Con queste parole accorate e toccanti,, esponenteComunità Ebraica Romana e presidente del “Progetto Memoria”, ha salutato gli alunni dell’Istituto Superiore “Galilei Vetrone” di Benevento, dopo aver raccontato la sua drammatica esperienza di ...