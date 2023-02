I concerti di Tananai nel 2023 nei palasport e non solo | biglietti in prevendita

Leggi su optimagazine

(Di sabato 4 febbraio 2023) Idinelsi spostato dai club ai. Per la prima volta l’artista si esibirà nei principali palazzetti dello sport italiani, dopo i sold out registrati incon le tappe nei club. Un successo che lo ha visto conquistare il pubblico a Sanremo 2022 e che in anno non accenna ad arrestarsi. A pochi giorni dalla sua seconda partecipazione al Festival,annuncia il tour neie nuove date estive. La tournée, inizialmente prevista nei club è stata ufficialmente spostata nei rispettivi palazzetti. Iprecedentemente acquistati (per iprevisti al Tuscany Hall e al Gran Teatro Geox) restano validi per le nuove venue. Iper ilive di ...