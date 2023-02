I cattolici italiani e la sfida del poco sapore La riflessione di D’Ambrosio

Leggi su formiche

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ho l’impressione – ma forse mi sbaglio – che il tema della testimonianza stia diventando uno dei temi più spinosi e complessi della vita cristiana, almeno in ambito cattolico. Ho la sensazione che quando se ne parla, nei nostri ambienti, ci siano “incrostazioni” spesso decennali e, insieme, problemi identitari personali e comunitari mai affrontati. Il discorso sarebbe troppo lungo. Restare alla lezione evangelica ci aiuta a liberarci di tutte quelle concezioni e prassi di testimonianza, dalfortemente ideologico o da crociata o da “progetto culturale” (leggi “egemonia cattolica”), o da tradizionalisti vs. progressisti e via discorrendo. Su un quotidiano italiano (Corriere della Sera, 31.1.23) si è arrivato persino ad affermare che l’essere cristiani è legato strettamente all’Europa (Roma inclusa) e alla sua storia; con buona pace dell’invito di Gesù ad “andare ...