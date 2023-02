I canoni del fisico maschile

Leggi su moltouomo

(Di sabato 4 febbraio 2023) Anche gli uomini sono sottoposti a rispettare cert, ma possono essere realmente raggiunti? Dal tempo dei tempi l’uomo viene rappresentato con unpossente, muscoloso e con lo sguardo da filosofo pensante verso l’orizzonte. Certo, alcuni uomini rappresentano questi criteri, ma qual è il loro sforzo per raggiungere un corpo come il David di Michelangelo, qual è il prezzo da pagare per essere un bronzo di Riace? Tanti nascono così, il loro corpo è predisposto a questa tipologia e sono la minoranza, gli altri comuni mortali, invece, devono fare palestra, dieta, esercizi a casa, ecc.. ma la mia domanda è: ne vale davvero la pena? Secondo la società in cui viviamo esistono prototipi di uomo perfetto e donna perfetta, negli anni per le donne cambiano, prima grasse, poi magre, poi magrissime, poi curvy, ecc. ecc.. Non ce ne siamo perso uno di periodo. Anche per ...