Hockey ghiaccio | Alps League 2023 | vincono Renon | Fassa e Vipiteno | cadono i Cavaliers

(Di sabato 4 febbraio 2023) Serata molto importante per lache entra sempre più nella fase clou della sua seconda fase. IBroncos passano con il punteggio di 3-2 in casa dei Steel Wings Linz con la doppietta di Giftopoulos e la rete di Zecchetto che chiude i conti.anche iFalcons che passano 4-2 in casa di Eisbaren con le reti di Pietroniro, Deluca (2) e Iori che ribaltano il doppio vantaggio iniziale degli austriaci. Rovinosa sconfitta per gli Unterlandche nulla possono contro Jesenice che passa con il punteggio di 5-1. Importante successo per i Rittner Buam che piegano 2-1 dopo gli shoot-out i Red Bull Salisburgo e si rilanciano in classifica. CLASSIFICA MASTER ...

Con una prova maiuscola della Valpe annichilisce in modo tennistico, 6 - 1, Bressanone, nella prima di ritorno del Qualification Round. 'Cotta Morandini" entusiasta per il successo ai danni degli ...... Sergey, ex giocatore disutristemente scomparso all'età di 44 anni nel 2019. È merito suo se Aryna si è avvicinata al mondo del tennis e la campionessa non passa un giorno senza ...

Con una prova maiuscola della Valpe annichilisce in modo tennistico, 6-1, Bressanone, nella prima di ritorno del Qualification Round.