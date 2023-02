Highlights e gol Wolves-Liverpool 3-0 | Premier League 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventiduesima giornata della. Pomeriggio disastroso per i Reds, travolti al Molineux con un sonoro 3-0. I padroni di casa sono avanti di due reti già al 12? e nella ripresa calano il tris che chiude i giochi. Sempre più in difficoltà i ragazzi di Klopp, addirittura decimi in classifica. In alto le immagini salienti del match. SportFace.