Guida TV | programmi di stasera | sabato 4 febbraio 2023

(Di sabato 4 febbraio 2023)aitv della prima serata di oggi,04.02., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Tali e Quali Show RAI2 FBI/FBI International Serie TV RAI3 Città segrete Documentario RETE4 Non c’è due senza quattro Film CANALE5 C’è Posta per TePeople Show ITALIA1 Il ragazzo che diventerà Re Film LA7 Allarme Rosso Film REALTIME Cake Star – Pasticcerie in sfida/Dr. Pimple Popper – La dottoressa schiacciabrufoli Docureality CIELO Tranquille donne di campagna Film TV8 Alessandro Borghese – 4 ristoranti Docureality NOVE Bombe su Auschwitz Documentario first appeared on Ascolti Tv Blog.