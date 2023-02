Guerra in Ucraina | Medvedev | “Useremo nucleare se Kiev colpisce regioni russe”

(Di sabato 4 febbraio 2023) La risposta di Mosca agli attacchi dialla Crimea o a qualsiasi altra regione russa “profonda” sarà dura e convincente. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrijin un’intervista ripresa dalla Tass. Il politico ha poi aggiunto: “Secondo la nostra dottrina, la Russia può usare armi nucleari se armi nucleari o di altro tipo di distruzione di massa vengono usate contro la Russia o i suoi alleati, se riceve informazioni verificate sull’avvio di missili balistici per attaccare la Russia o i suoi alleati, in caso di aggressione convenzionale se l’esistenza dello Stato è in pericolo”. Intanto nelle scorse ore lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha riferito di aver colpito basi temporanee delle truppealmeno otto volte e ha anche preso di mira un punto di ...

Il procuratore generale tedesco Peter Frank ha detto che la Germania ha raccolto molte prove sui crimini di guerra russi in Ucraina e che i leader di Mosca devono essere ritenuti responsabili ...