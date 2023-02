Guardiola | «Il mercato del Chelsea? Ricordo i club che chiesero l’espulsione del City dalla Premier»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 4 febbraio 2023)e il, polemica a distanza sulle spese folli dei Blues. L’ultimo pareggio delinLeague contro il Fulham ha riacceso il dibattito sulla campagna acquisti dei blues.Bbc arrivano critiche non solo per le cifre spese, ma anche per la mancanza di un numero 9 puro (Aubameyang è stato esclusolista Champions), alla Kane per intenderci: “Ilha speso più di 500 milioni di sterline per 17 nuovi giocatori durante le ultime due finestre di, ma la mancanza di un attaccante clinico è stata dolorosamente chiarita nello 0-0 contro il Fulham venerdì. La squadra di Graham Potter si trova al nono posto in classifica, nove punti dietro il Manchester United, quarto, avendo ottenuto solo una vittoria nel 2023, ...