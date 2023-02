Greenwood | accusa archiviata ma lo United non sa se farlo giocare Quanta differenza con Portanova

(Di sabato 4 febbraio 2023) La fine dell’inchiesta non basta. Lo staff del Manchesterè diviso sull’opportunità di consentire a Masondi riprendere la sua carriera nel club, così riporta il Guardian. Il Manchestersta valutando il futuro del suo attaccante dopo che i pubblici ministeri hanno archiviato il caso di tentato stupro contro di lui. Sebbene una parte sostanziale della dirigenza dei Red Devils sarebbe profondamente infelice segiocasse di nuovo per il club, altri sentono il dovere di prendersi cura di un giocatore che è nellodall’età di sette anni e, soprattutto, dopo che non è stato ritenuto colpevole di alcun crimine. Il Regno Unito, presunto paradiso del garantismo, si sta rivelando molto distante dalla tradizione.distanza rispetto all’Italia dove ...

MANCHESTER - Il 30 gennaio 2022, una settimana dopo la sua ultima partita ufficiale con il Manchester United contro il West Ham (22 gennaio), Masonè stato arrestato con l'di tentativo di stupro, violenza aggravata e comportamento coercitivo dopo la denuncia presentata dalla sua ex fidanzata, Harriet Robson. L'attaccante inglese, ...era stato accusato di tentato stupro, coercizione e aggressione, accuse relative tutte ... Doveva essere processato con l'di tentato stupro, aggressione e controllo coercitivo nei ...

MANCHESTER - Il 30 gennaio 2022, una settimana dopo la sua ultima partita ufficiale con il Manchester United contro il West Ham (22 gennaio), Mason Greenwood è stato arrestato con l'accusa di tentato stupro, violenza aggravata e comportamento coercitivo dopo la denuncia presentata dalla sua ex fidanzata, Harriet Robson.