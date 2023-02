Goteborg | atterraggio d’emergenza in volo verso la Spagna | il motivo

Leggi su sportface

(Di sabato 4 febbraio 2023) Incredibile vicenda capitata alla squadra svedese del, che si stava recando in ritiro ad Alicante. Ilche infatti stava portando gli svedesi in, è stato costretto ad atterrare a Copenaghen dopo che la compagnia aerea ha avvisato il comandante dell’aereo che a bordo, nella stiva, erano presenti una trentina di palloni gonfi. Ecco le parole del team manager del club, Hannes Stiller, al giornale svedese Aftonbladet: “E’ stata una decisione della compagnia aerea. Noi non abbiamo fatto nulla di sbagliato. Ci hanno informato che ci sono 30 palloni gonfi a bordo. A causa del rischio che possano esplodere, dobbiamo fermarci a Copenhagen”. E infatti qui, in Danimarca, il tutto è stato controllando, e i palloni in questione erano effettivamente sgonfi, e quindi ci deve essere stato un problema di comunicazione. Così Rolf ...