Gli Opta Facts della sfida tra Roma e Empoli

Leggi su seriea24

(Di sabato 4 febbraio 2023) : Sono 29 i confronti in Serie A traed: i capitolini hanno conquistato 21 vittorie a fronte delle tre empolesi – cinque pareggi completano il bilancio. Lanon perde contro l’in Serie A dal 17 febbraio 2007 (1-0 al Castellani con rete di Pozzi): da allora tre pareggi e 10 vittorie giallorosse, incluse tutte le ultime sei in ordine di tempo (queste sei segnando sempre almeno due gol). Lava a segno da sei gare consecutive contro l’in Serie A; i giallorossi non hanno mai collezionato sette incontri di fila trovando la viarete contro la squadra toscana nella competizione. L’ha perso 21 partite di Serie A contro la(3V, 5N), solamente contro l’Inter (22) ha subito più sconfitte nella ...