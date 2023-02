Gli italiani | i costruttori e l’energia L’analisi di Biello

Leggi su formiche

(Di sabato 4 febbraio 2023) Nel 2022 l’economia italiana è riuscita a correre ancora, nonostante tutto. Così anche il suo export, che, già l’anno prima aveva dato una brillante prova di vitalità, recuperando nel post-Covid meglio persino di potenze economiche ben più grandi e rendendo l’Italia ottava nel mondo per esportazioni: segno che la nostra base industriale, sia pur frammentata, ha confermato caparbiamente le sue qualità, malgrado i contesti sempre più difficili. È come se non sia rimasto inascoltato il memorabile richiamo del Capo dello Stato un anno fa a non distrarsi, a non perdere tempo: ai. Bene avevano fatto nel 2021 anche i nostri Contractors internazionali, più incisivi nei Paesi in via di sviluppo: le imprese di costruzione tricolori (edili, industriali e infrastrutturali) hanno pesato per quasi il 6% sull’export globale del comparto, più di quanto abbiano fatto i ...