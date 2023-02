Giornata della lotta contro il cancro | il Comune di Avellino al fianco di Acto Campania

Leggi su anteprima24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Tumori eredo-familiari dell’ovaio emammella”: nellamondiale per lail, con il Patrocinio e la partecipazione deldi, è stato questo il tema centrale del confronto promosso dae dal presidente Giovanni Gerosolima, in collaborazione con il professore Sandro Pignata, dell’”Istituto Nazionale Tumori Pascale”. L’obiettivo dell’appuntamento, svoltosi questa mattina pressol’Hotel de la Ville, è mantenere alta l’attenzione sul tema dei tumori femminili. In particolare di quelli che si sviluppano a seguito di mutazioni genetiche trasmissibili per eredità familiareUn evento indirizzato a medici, biologi, infermieri e ostetriche,che rappresentano il ...