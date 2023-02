Giorgia Meloni | il messaggio commovente ai malati di cancro | “Un abbraccio a chi lotta”

(Di sabato 4 febbraio 2023) Social. Giornata mondiale contro il, ildi. Il 4 febbraio si celebra la Giornata mondiale contro il, World Cancer Day, promossa dalla UICC – Union for International Cancer Control – e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Giunta alla ventitreesima edizione, la Giornata rappresenta un importante richiamo a riflettere su cosa Istituzioni e individui possono fare insieme per combattere il. Il Presidente del Consiglioha espresso la sua solidarietà a tutte quelle persone che stanno combattendo la loro battaglia contro il tumore attraverso unsu Twitter.Leggi anche –>e Andrea Giambruno, la ...

AGI -interviene sulla vicenda relativa alla visita in carcere ad Alfredo Cospito da parte di quattro deputati del Pd e sulla polemica innescata dalle accuse in Aula mosse dal responsabile ...rompe il silenzio sul caso delle rivelazioni relative agli incontri in carcere di Alfredo Cospito . E blinda i suoi fedelissimi dalle richieste di dimissioni: il sottosegretario Andrea ...

"Nessun presupposto per le dimissioni". Così Meloni chiude il caso Delmastro ilGiornale.it

Anna Falchi: "Io e Giorgia Meloni da single andavamo in giro per Roma a fare aperitivi" La Gazzetta dello Sport

Gli aperitivi tra Anna Falchi e Giorgia Meloni: «Dove andavamo quando eravamo tutte due single» Open

Giorgia Meloni rompe il silenzio. Tirata per la giacchetta dalla sinistra, il presidente del Consiglio ribadisce la sua posizione su Alfredo Cospito e sul 41 bis. Il… Leggi ...Giorgia Meloni rompe il silenzio sul caso delle rivelazioni relative agli incontri in carcere di Alfredo Cospito. E blinda i suoi fedelissimi dalle richieste di dimissioni: il sottosegretario Andrea D ...