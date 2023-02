Giorgia Meloni attacca il PD sul caso Cospito | “Delmastro rimanga al suo posto”

Leggi su velvetmag

(Di sabato 4 febbraio 2023) La premierinterviene sulla vicenda di Alfredo, l’ergastolano anarchico al 41 bis in sciopero della fame. “Non c’è nessun presupper le dimissioni del sottosegretario” scrive in una lettera al Corriere della Sera. “Non ritengo vi siano in alcun modo i presupposti per le dimissioni che qualcuno ha richiesto” sostiene. “Peraltro, le notizie contenute nella documentazione oggetto del contendere, che il ministero della Giustizia ha chiarito non essere oggetto di segreto, alcuni media le hanno addirittura anticipate“. La premier. Foto Ansa/Epa Clemens BilanL’irritazione contro i giornalisti “Caro direttore – scrive– da diversi giorni mi si accusa di reticenza in relazione ...