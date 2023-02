Giorgia Crivello | il messaggio social dopo l’aborto | “Ora abbiamo un angelo custode”

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 4 febbraio 2023)ha annunciato pochi giorni fa di avere perso il bambino che aspettava da Stefano Laudoni. L’influencer non aveva parlato prima ai suoi follower della gravidanza, con l’idea di poter uscire allo scoperto una volta superati i canonici tre mesi, che in genere sono considerati quelli più a rischio. E invece in occasione di quella che avrebbe dovuto essere una visita di controllo lei e il cestista hanno scoperto che il cuore del nascituro non batteva più. “Vi scrivo queste parole poiché ormai era chiaro a molti che fossi in gravidanza. Se ne parlava, e tanti hanno capito e soprattutto il mio corpo è cambiato così rapidamente da rendere abbastanza evidenti le cose – aveva scritto lei sul suo profilo, inserendo il testo su uno sfondo nero con un punto bianco per esprimere meglio le sue sensazioni -. Non mi sono ...