GF Vip | Gianluca Benincasa | «Denunciato | stalking ad Antonella Fiordelisi»

(Di sabato 4 febbraio 2023) Non ci sarà nessuno ingresso da parte dial GF Vip. L'ex fidanzato dinon potrà varcare la porta rossa della Casa di Cinecittà dopo le proteste avanzate dal padre della concorrente e la conseguente denuncia perfatta nei suoi confronti. Una volta formalizzato l'esposto, è stato prelevato dall'albergo in cui si trovava per la quarantena ed è rientrato a Salerno. A Fanpage ha raccontato la sua versione dei fatti, sostenendo di avere mentito a proposito della rottura conper proteggerla.è statoper: non si tratta di una semplice denuncia, ma di un esposto fatto in Procura e la produzione del ...

Gf, Salta l'ingreso diBeninicasa, contro di lui un esposto per stalking nei confronti di Antonella Fiordelisi Raggiunto da Fanpage ,Benincasa ha raccontato cosa sta succedendo ...Gf, Antonella Fiordelisi: il suo exBenincasa denunciato per stalking. 'Non entrerò più' In cortiletto, ad ascoltare queste parole, c'erano Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, ...

Gianluca Benincasa fuori dal GF Vip: Stalking ad Antonella Mi amava, i video mostrati a Fanpage.it Fanpage.it

GF Vip Gianluca Benincasa denunciato svela tutto su Antonella e il padre Contra-Ataque

Gf Vip, Antonella Fiordelisi: il suo ex Gianluca Benincasa denunciato per stalking. «Non entrerò più nella cas ilmessaggero.it

Gf Vip, Gianluca Benincasa (ex Antonella Fiordelisi) denunciato TPI

Gf Vip 7, in dubbio l’ingresso di Gianluca Benincasa nella Casa Isa e Chia

Messaggi diretti al Gf Vip. I fan dei vari concorrenti, col megafono, continuano ad urlare per lanciare messaggi ai propri beniamini. Dopo le urla choc contro Luca ...L'ex di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa non parteciperò più al GF Vip perché è stato denunciato per stalking ...