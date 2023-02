GF Vip | Giaele De Donà protagonista di un incidente a luci rosse

(Di sabato 4 febbraio 2023) Dopo che il GF Vip è tornato nuovamente al centro con il bigliettini gate, a far discutere questa volta è stato l’hot in cuiDesi è trovata ad essere– Durante un bagno in piscina,ha, inconsapevolmente, mostrato qualcosa di “troppo”. A far notare tale dettaglio L'articolo

Leggi Anche 'Grande Fratello', bacio in piscina traDe Donà e Oriana Marzoli La sessione di fitness Non basta la partita a calcio, tra le mura del 'Grande Fratello' scatta un'intensa ...Le due vippone si scatenano durante la festa di compleanno di Antonino Spinalbese Nella Casa del 'Grande Fratello' Oriana Marzoli e Giale De Donà si baciano in piscina. L'atmosfera è giocosa, i vipponi festeggiano il compleanno di Antonino Spinalbese , decidono di fare un tuffo tutti insieme e si ...

Il bacio in piscina tra Giaele De Donà e Oriana Marzoli - Mediaset Infinity Grande Fratello

"Grande Fratello Vip", bacio in piscina tra Giaele De Donà e Oriana Marzoli TGCOM

Gf Vip, Giaele De Donà e Micol Incorvaia violano il regolamento (mentre non sono riprese): cosa hanno fatto ne ilmessaggero.it

Gf Vip, scatta il bacio lesbo tra Giaele e Oriana | IL VIDEO Today.it

Scatta la passione tra Oriana e Giaele al GF, il bacio in piscina durante il party per Spinalbese Fanpage.it

“Per l’anniversario, facciamo un anno insieme, e non mi mandi nemmeno un aereo Il giorno della puntata non mi fai arrivare una lettera, come hai fatto per il compleanno” ...Novità nella casa del GFVIP 7 per tre vippone che per diversi motivi hanno violato il regolamento: in arrivo provvedimenti per Giaele, Micol e Antonella