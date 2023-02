Gf Vip 7 | i provvedimenti legali presi dalla famiglia di Antonella Fiordelisi fanno saltare l’ingresso di Gianluca Benincasa | lui racconta la sua verità sui social

Leggi su isaechia

(Di sabato 4 febbraio 2023) Nei giorni scorsi si era parlato dell’imminente ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip di, ex fidanzato di. Avrebbe dovuto varcare la porta rossa in qualità di ospiti insieme ad altri due ex dei Vipponi in gioco, ovvero Ivana Mrazova e Matteo Diamante. Tuttavia, stando ad alcune voci vicine alla, sembrerebbe che la sua partecipazione sia saltata per via deidi. Da Carolina Rossi la migliore amica di: In stretto contatto con laho saputo nel dettaglio che l’avvocato ...