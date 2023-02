Gesù o Barabba? Donzelli o Cospito? Il Pd ora è al bivio

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023)? Giovannio Alfredo? Siamo consapevoli di rasentare la blasfemia, perché un conto è essere il figlio di Dio e ben altro è essere un fedelissimo della Meloni. Ma sappiamo anche che il deputato di Fdi è oggi metaforicamente messo in croce e il terrorista anarchico che la sinistra si è messa in fila per visitare in carcere ha un curriculum criminale che può competere con quello del ladrone liberato dagli ebrei al posto di Cristo. Quindi il paragone è ardito, ma calzante. Tutti sanno cheè sulle braci, in attesa di un verdetto del giurì dei suoi pari, alla Camera, per essersi scagliato contro quattro colleghi del Pd andati a trovare il bombarolo in sciopero della fame in carcere. «State con lo Stato o con i criminali?» ha chiesto Giovanni lingua-lunga a Serracchiani ...