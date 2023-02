Germania | la Corte di Cassazione | “Non usare il preservativo se la partner lo vuole equivale a una violenza carnale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Laditedesca (Bundesgerichtshof) ha confermato, con una sentenza pubblicata questa settimana, che nonilquando dalla compagna ne è stato richiesto l’uso come condizione al rapporto non solo è punibile, ma non è escluso possa essere qualificato anche come vera e propria. Dal 2016 i crimini a sfondo sessuale sono stati puniti più severamente dal legislatore tedesco. L’articolo 177 del Codice penale prevede chiaramente che chi induce altri ad atti sessuali senza la sua volontà commette un reato e gradua la pena in otto ipotesi diverse dal palpeggiamento allaaggravata con impiego di armi e lesioni. Il principio della necessità di piena consensualità è scolpito nella massima “no, vuol dire no”. La ...